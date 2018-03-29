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В магазинах Челябинска появилось больше продукции местных производителей
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В магазинах Челябинска появилось больше продукции местных производителей 

Хорошие новости 1 час назад
Фото: Хорошие новости
Сеть магазинов «Пятерочка», которая входит в компанию X5 Retail Group, пополнило ассортимент продукцией местных производителей. Только в прошлом году в торговые сети вошли 68 уральских поставщиков мясной гастрономии, бакалеи, фруктов, овощей и сыров.
— Благодаря сотрудничеству с местными производителями продуктовые магазины Челябинска пополняются расширенным ассортиментом. Это позволяет не только увеличить разнообразие предложенных товаров, но и поддержать региональных поставщиков, — сообщают в компании. — Теперь свежие, недорогие и качественные продукты первой необходимости — хлеб, молочная продукция, овощи — доступны в магазинах у дома.
А чтобы покупатели смогли сразу же отличить продукцию местных производителей, на ценниках в магазинах устанавливают специальную маркировку «Покупаю челябинское!».
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