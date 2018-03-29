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ФАС: прогнозы трейдеров цен на бензин могут спровоцировать их рост
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ФАС: прогнозы трейдеров цен на бензин могут спровоцировать их рост 

ТАСС 57 минут назад
Фото: Сочи Экспресс
МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Публичные прогнозы трейдеров цен на бензин могут спровоцировать рост ест стоимости. Об этом сообщил заместитель руководителя ФАС России Анатолий Голомолзин, чьи слова передает пресс-служба ФАС.
"Высказывания в СМИ прогнозов о росте цен на бензин может провоцировать ажиотажный спрос на нефтепродукты и необоснованный рост цен на них", — отметил Голомолзин.
Ранее РБК сообщил со ссылкой на трейдеров, что рост цен на бензин к лету может составить до 5 руб. за литр.
В частности, генеральный директор «Солид — товарные рынки» Илья Мороз в комментарии к статье в РБК сделал публичное заявление о росте цен на моторное топливо, которое могло привести к дисбалансу спроса и предложения на внутреннем рынке нефтепродуктов РФ.
В свою очередь ФАС направила предостережение в адрес Ильи Мороза о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать информацию СМИ о возможном росте цен на бензин в России к лету 2018 года. По его словам, этот вопрос нужно адресовать кабинету министров. При этом он обратил внимание, что в данной публикации отсутствует указание на конкретные источники информации.
По данным Росстата, средние потребительские цены на бензин марок Аи-92 и Аи-95 в России в феврале 2018 года практически не изменились по сравнению с январем и составили 38,12 и 41,05 руб. за литр соответственно. Цены на бензин Аи-98 подросли на 0,1%, до 46,46 руб. за литр, а цены на дизельное топливо сохранились на уровне января — 41,07 руб. за литр.
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