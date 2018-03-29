ФАС призвала экспертов не давать публичных прогнозов по бензину 

Публичные прогнозы цен на бензин способны привести к росту цен на него, считает заместитель руководителя ФАС России Анатолий Голомолзин. Его заявление размещено на сайте ФАС.
"Высказывания в СМИ прогнозов о росте цен на бензин может провоцировать ажиотажный спрос на нефтепродукты и необоснованный рост цен на них", — отметил Голомолзин.
Поводом для такого заявления стали публикации в СМИ, где говорится о подорожании топлива к лету из-за искусственного сдерживания в ряде регионов цен на АЗС. По сообщениям ФАС, запасы бензина в России находятся на уровне прошлого года и причин для роста цен нет. Глава службы Игорь Артемьев заявил о готовности штрафовать компании в случае необоснованного завышения цен. «У нас нет каких-то особых условий обращения этого товара или какого-то дефицита… почему должна цена плыть? Если она пойдет наверх, мы оштрафуем всех», — сказал он.