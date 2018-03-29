ФАС призвала экспертов не давать публичных прогнозов по бензину

Публичные прогнозы цен на бензин способны привести к росту цен на него, считает заместитель руководителя ФАС России Анатолий Голомолзин . Его заявление размещено на сайте ФАС.

"Высказывания в СМИ прогнозов о росте цен на бензин может провоцировать ажиотажный спрос на нефтепродукты и необоснованный рост цен на них", — отметил Голомолзин.