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ФАС призвала экспертов не давать публичных прогнозов по бензину
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Юлия Скрипаль пошла на поправку

ФАС призвала экспертов не давать публичных прогнозов по бензину 

Российская Газета 21 минуту назад
Фото: Российская Газета
Публичные прогнозы цен на бензин способны привести к росту цен на него, считает заместитель руководителя ФАС России Анатолий Голомолзин. Его заявление размещено на сайте ФАС.
"Высказывания в СМИ прогнозов о росте цен на бензин может провоцировать ажиотажный спрос на нефтепродукты и необоснованный рост цен на них", — отметил Голомолзин.
Поводом для такого заявления стали публикации в СМИ, где говорится о подорожании топлива к лету из-за искусственного сдерживания в ряде регионов цен на АЗС. По сообщениям ФАС, запасы бензина в России находятся на уровне прошлого года и причин для роста цен нет. Глава службы Игорь Артемьев заявил о готовности штрафовать компании в случае необоснованного завышения цен. «У нас нет каких-то особых условий обращения этого товара или какого-то дефицита… почему должна цена плыть? Если она пойдет наверх, мы оштрафуем всех», — сказал он.
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