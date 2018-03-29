ФАС предупредили о грядущих скачках цен на бензин

Трейдеры передали информацию в ФАС о грядущем дефиците топлива и повышении цен на него на несколько рублей на литр.

Об этом сообщает РБК. Совет по товарным рынкам выяснил, что летом грядет резкий скачок цен на автомобильное топливо: «СПТР выражает обеспокоенность политикой крупных игроков топливного рынка — нефтяных компаний, которые искусственно ограничивают предложение топлива на биржевом рынке, формируя таким образом искусственный дефицит и провоцируя рост цен как на биржевом рынке, так и на АЗС, и для конечных потребителей — промышленных компаний и сельхозпроизводителей».

Совет отмечает, что в некоторых регионах уже наблюдается дефицит топлива на АЗС. Из-за этого независимые сети заправок вынуждены работать в убыток или с минимальной прибылью.