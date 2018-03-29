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АСВ сообщило о начале выплат вкладчикам «АктивКапитал Банка» и Лайтбанка
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АСВ сообщило о начале выплат вкладчикам «АктивКапитал Банка» и Лайтбанка 

Газета.Ru 33 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Страховые выплаты вкладчикам "АктивКапитал Банка" и московского Лайтбанка начнутся не позднее 12 апреля. Об этом сообщается на сайте Агентства по страхованию вкладов (АСВ).
"Выплаты начнутся не позднее 12 апреля 2018 года … Для оперативного приема заявлений граждан и максимально быстрых выплат им компенсаций по вкладам агентство намерено использовать банки-агенты", — заявили в АСВ.
Уточняется, что банки-агенты будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 5 апреля.
Ранее сообщалось, что ЦБ отозвал лицензию у «АктивКапитал Банка» и Лайтбанка.
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