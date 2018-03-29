АСВ назвало сроки начала выплат вкладчикам «Активкапитал Банка» и Лайтбанка

"Выплаты начнутся не позднее 12 апреля 2018 года… Для оперативного приема заявлений граждан и максимально быстрых выплат им компенсаций по вкладам агентство намерено использовать банки-агенты. В соответствии с решением правления агентства такие банки-агенты будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 5 апреля", — говорится в сообщении.

Решение об отзыве лицензии «АК Банка» было принято в связи с неисполнением банком требований законодательства РФ и нормативных актов ЦБ, регулирующих банковскую деятельность, в том числе в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части корректности направлявшейся кредитной организацией в уполномоченной орган информации по операциям, подлежащим обязательному контролю. Также регулятор принял во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.

По данным регулятора, в марте «АК Банк» провел ряд операций, направленных на вывод значительной части активов, что привело к резкому ухудшению финансового состояния кредитной организации, возникновению острого дефицита ликвидности и неспособности своевременно исполнять обязательства перед клиентами. Лайтбанк также не исполнял законодательство РФ и нормативные акты ЦБ, регулирующие банковскую деятельность.

Как сообщал ЦБ, проблемы у Лайтбанка возникли в связи с использованием высокорискованной бизнес-модели, связанной с кредитованием физических лиц. При этом банк неадекватно оценивал качество кредитного портфеля, а надлежащая оценка кредитного риска выявила существенное снижение размера собственных средств (капитала) Лайтбанка и наличие основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что создало реальную угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков.

По величине активов, согласно данным ЦБ, «АК Банк» на 1 марта занимал 117-е место в банковской системе РФ, Лайтбанк — 425-е место.