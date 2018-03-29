Ещё
Биржевой оператор CME Group купит британскую NEX Group за $5,5 млрд
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Биржевой оператор CME Group купит британскую NEX Group за $5,5 млрд 

Прайм 1 час назад
Американский биржевой оператор CME Group Inc. достиг соглашения о покупке британской компании, специализирующейся на финансовых технологиях, за 3,9 миллиарда фунтов стерлингов (5,5 миллиарда долларов), говорится в совместном пресс-релизе компаний.
По условиям сделки, акционеры NEX получат 5 фунтов и 0,0444 новой акции CME за каждую акцию компании. Таким образом, сделка оценивает одну ценную бумагу NEX в 10 фунтов. Покупка уже получила одобрение советов директоров обеих компаний. Ее завершение ожидается во второй половине 2018 года после получения одобрения регулирующих органов.
"Эта сделка объединяет двух биржевых операторов для создания ведущей клиентоориентированной компании на мировом рынке, которая будет предлагать лучшие способы торговли и управления рисками по фьючерсам, наличным и внебиржевым продуктам", — говорится в пресс-релизе.
Американский биржевой оператор CME Group Inc. основан в 2007 году путем объединения ведущих бирж Чикаго (CHX) и Нью-Йорка (NYSE).
Британская компания NEX специализируется на финансовых технологиях и занимается управлением электронными платформами для торговли облигациями и валютами. Число ее сотрудников составляет 1,9 тысячи человек.
Прайм: последние новости
ЦБ зарегистрировал отчет по допэмиссии акций Промсвязьбанка в пользу АСВ Капитализация Tesla в марте упала на $14,65 млрд, или на 1/4, состояние Маска - на $3 млрд ЦБ РФ с 29 марта отозвал лицензию у дагестанской РНКО "Умут"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«С чего это я должен их жалеть?»558
«Это шок»: Захарова о презентации Британии482
Чиновников наказали за банкет в день траура60
Блогер Варламов задержан в Москве430
Пока вы спали: Рак может даровать бессмертие24
Видео
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
00:37
В центре Петербурга загорелся ТЦ
Происшествия
00:59
Самбурская попросила людей исполнять свои обязанности
Шоу-бизнес
00:26
Известная актриса рассказала о борьбе с раком
Шоу-бизнес
01:37
СМИ: Путин решил судьбу Тулеева
Политика Пожары
05:24
Вскрылась правда о ремонте для Киркорова
Шоу-бизнес
00:33
Пока вы спали: Рак может даровать бессмертие
Общество
04:35
Из Москвы запустят автобусы в Донецк
Новости Москвы
02:19
Чиновников наказали за банкет в день траура
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение