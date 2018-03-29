В «Нафтогазе» рассказали, сколько газа в хранилищах Украины

Украине хватит газа, "даже если снег пролежит до лета". Об этом говорится в сообщении компании "Нафтогаз".
"Запасов газа хватит (в подземных хранилищах газа 7,8 миллиарда кубометров), даже если снег пролежит до июня, но так уже хочется тепла…" — отмечает компания.
Ранее президент Украины Петр Порошенко подписал закон, упрощающий процедуру получения разрешений для начала бурения нефтегазовых скважин, а также выделение земельных участков для работ по добыче нефти и газа, сообщается на сайте Верховной рады.