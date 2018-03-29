Минфин: возможный запрет на торговлю долгом РФ в Великобритании может «плохо» повлиять на инвесторов

Возможный запрет на торговлю российским долгом в Великобритании может «плохо» повлиять не только на Россию , но и на инвесторов. Об этом рассказал заместитель министра финансов Алексей Моисеев в кулуарах конференции Ассоциации банков России.

«Euroclear является бельгийской компанией, которая заявляла, что она будет подчиняться решениям Европейского союза Бельгии . Если это решение будет утверждено, то это будет плохо не только для нас, но и для тех инвесторов, которые эти бумаги и купили. Не очень понятно, что они с этими ценными бумагами будут делать», — заявил Моисеев, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Продуктовый виджет

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй согласилась рассмотреть возможность введения запрета на продажу Россией своих долговых ценных бумаг на фондовом рынке Лондона. Эта инициатива набрала обороты после того, как выяснилось, что в минувшем месяце клиринговые палаты Сити помогли одному из находящихся под санкциями российских банков выпустить евробонды на сумму 4 млрд долларов для покрытия государственного долга и что около половины всех этих еврооблигаций приобрели лондонские инвесторы. Выяснилось, что лазейки в законодательстве и ЕС, и Великобритании позволили попавшим под санкции российским финансовым институтам выступать в роли главных андеррайтеров нового выпуска облигаций.

В этой ситуации глава комитета палаты общин по международным делам Том Тугендхат предложил, чтобы ведущие клиринговые компании Европы, в том числе Euroclear and Clearstream, не имели права работать с российскими облигациями.