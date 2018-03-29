«Укрнафта» утвердила бурение двух новых скважины во Львовской и Сумской областях

Компания «Укрнафта» утвердила бурение двух новых нефтяных скважин на месторождениях во Львовской и Сумской областях, начало бурильных работ запланировано на август-сентябрь, сообщила в четверг пресс-служба компании.

"ПАО «Укрнафта» утвердила бурение двух новых скважин на месторождении во Львовской и Сумской областях. Бурильные работы запланированы на август-сентябрь этого года. Завершены они будут уже через три-четыре месяца", — говорится в сообщении.

Ожидается, что начальная продуктивность скважин во Львовской области будет составлять 17 тонн нефти в день, а скважины в Сумской области — 34 тонны нефти в день.

Сообщается также, что финансовый план «Укрнафты» на 2018 год предусматривается бурение четырех новых скважин.