«Укрнафта» утвердила бурение двух новых скважины во Львовской и Сумской областях 

Компания «Укрнафта» утвердила бурение двух новых нефтяных скважин на месторождениях во Львовской и Сумской областях, начало бурильных работ запланировано на август-сентябрь, сообщила в четверг пресс-служба компании.
"ПАО «Укрнафта» утвердила бурение двух новых скважин на месторождении во Львовской и Сумской областях. Бурильные работы запланированы на август-сентябрь этого года. Завершены они будут уже через три-четыре месяца", — говорится в сообщении.
Ожидается, что начальная продуктивность скважин во Львовской области будет составлять 17 тонн нефти в день, а скважины в Сумской области — 34 тонны нефти в день.
Сообщается также, что финансовый план «Укрнафты» на 2018 год предусматривается бурение четырех новых скважин.
"Укрнафта" — крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Доля общества в общегосударственной добыче нефти с газовым конденсатом в 2015 году составила 67,9%, доля в общей добыче газа — 7,6%. Буровые управления ПАО «Укрнафта» имеют 58 буровых установок, 1941 нефтяных и 177 газовых скважин. «Укрнафта» владеет 537 АЗС во всех регионах Украины. 50%+1 акция общества принадлежит НАК «Нафтогаз Украины».