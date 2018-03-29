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Банки разделят на категории для доступа к госресурсам
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Минфин разделит банки на три категории по доступу к госресурсам 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: РИА Новости
Минфин разделит банки на три категории для доступа к госресурсам, рассказал замминистра финансов Алексей Моисеев.
«Мы поделим доступ банков к госресурсам на три части. Рейтинг станет ключевым критерием, интегральным показателем, который будет учитывать в том числе и капитал. Поэтому для некоторых категорий требования по капиталу должны отпасть», — сказал Моисеев.
В первую категорию войдут банки, привлекающие средства федерального бюджета. «Все деньги должны будут возмещены полностью. Это деньги казначейства, внебюджетных фондов. Для них будет установлен рейтинг А— по версии агентства АКРА», — сказал Моисеев.
Во вторую категорию войдут банки, привлекающие средства госкомпаний и госкорпораций.
«Бюджет не должен будет прямо возмещать потерю средств. Нижние требования к капиталу, скорее всего, будут установлены на уровне 1 млрд руб. Таким банкам будет нужен рейтинг ВВВ— от любого из агентств», — отметил Моисеев.
Третью категорию составят банки, предоставляющие налоговые и таможенные гарантии по госзакупкам. «Мы предусмотрим окошко для небольших банков с ограничениями по объемам гарантий. Например, на уровне в 1 млрд руб. для банков без рейтинга», — заключил Моисеев.
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