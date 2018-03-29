Арбитражный суд Москвы начнет рассматривать иск о банкротстве компаний группы Genser в мае

Арбитражный суд Москвы рассмотрит иски о банкротстве компаний «Дженсер ЮЗ» и « Дженсер Сервис С2» группы Genser 21 мая 2018 года, следует из материалов суда.

Компания «Дженсер ЮЗ» зарегистрирована по адресу в Москву на улице Лобачевского д, 110 к.1, где ранее находился дилерский центр Nissan. Компания «Дженсер Сервис С2» зарегистрирована по адресу, совпадающий с нахождением автосалона Ford

Иски рассматриваются по заявлению МКБ. Ранее банк также подал иски о банкротстве и других компаний группы Genser. Среди них «Дженсер Сервис Ю2», «Дженсер Сервис», «Дженсер Ясенево», «Дженсер-Финанс», «Дженсер-Сервис Ю4», Все иски поданы на сумму в 1,166 млрд рублей.

Ранее RNS сообщало, группа Genser ранее прекратила продажи новых автомобилей всех марок в московских автосалонах. Автоцентры Genser в других городах продолжают работу в полном объеме.

Также сообщалось, что и банк «Российский капитал» подали иски о банкротстве нескольких компаний группы Genser. Может подать иски о банкротстве к компаниями группы Genser банк ВТБ , сообщал RNS его представитель. Сбербанк также является кредитором группы, но его представители не прокомментировали RNS планы банка по возможной подаче иска о банкротстве автодилера.

Автодилер Genser с 2016 года испытывает финансовые трудности. Выручка группы в 2016 году (данных за 2017 года пока нет) упала на 11%, до 46,2 млрд рублей, а продажи новых автомобилей упали на четверть, до 26,4 тыс. штук. По разным данным, задолженность группы составляет от 5 до 12 млрд рублей.