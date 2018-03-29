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России предрекли новый скачок цен на бензин
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России предрекли новый скачок цен на бензин 

Авторадио 1 час назад
Фото: planet-today.ru
Оптовые цены на бензин в России выросли до рекорда с 2012 года, сокращение поставок на биржевой рынок со стороны нефтяных компаний провоцирует рост стоимости топлива для конечных потребителей. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники трейдеров, торгующих нефтепродуктами. Нефтяные компании заявляют, что выполняют нормативы по обеспечению внутреннего рынка топливом. При этом сдерживать экспорт, когда внутренние цены на порядок ниже, они не готовы. По данным Росстата, за прошлый год бензин подорожал на 7,3 процента, что почти втрое выше официально объявленной инфляции в 2,5 процента. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков переадресовал в правительство вопрос о публикациях о возможном росте цен на бензин в России.
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