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Порты продолжают наращивать мощност
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Порты продолжают наращивать мощност 

РЖД-Партнер 43 минуты назад
Фото: РЖД-Партнер
Морской транспорт в 2017 году обеспечил перевозку 24, 6 млн тонн грузов. Только по Северному морскому пути в 2017 году было перевезено 10,7 млн тонн. По сравнению с предыдущим годом эти объемы выросли более чем на треть.
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