Порты продолжают наращивать мощност

Морской транспорт в 2017 году обеспечил перевозку 24, 6 млн тонн грузов. Только по Северному морскому пути в 2017 году было перевезено 10,7 млн тонн. По сравнению с предыдущим годом эти объемы выросли более чем на треть.