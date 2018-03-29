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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших
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Порты продолжают наращивать мощност
РЖД-Партнер
43 минуты назад
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РЖД-Партнер
Комментарии
Морской транспорт в 2017 году обеспечил перевозку 24, 6 млн тонн грузов. Только по Северному морскому пути в 2017 году было перевезено 10,7 млн тонн. По сравнению с предыдущим годом эти объемы выросли более чем на треть.
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