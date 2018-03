Рынок акций Китая закрылся ростом, Shanghai Composite прибавил 1,24%

Investing.com — Фондовый рынок Китая завершил торги четверга ростом за счет укрепления секторов недвижимости, финансов и телекоммуникаций.

На момент закрытия на Шанхайской фондовой бирже Shanghai Composite поднялся на 1,24%, индекс SZSE Component подорожал на 1,18%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Shanghai Composite по итогам сегодняшних торгов были акции Zhejiang Haiyue Co Ltd (SS:600387), которые подорожали на 0,840 п. (10,05%), закрывшись на отметке в 9,200. Котировки Hubei Zhenhua Chemical Co Ltd (SS:603067) выросли на 1,200 п. (10,04%), завершив торги на уровне 13,150. Бумаги Qingdao Huijintong Power Equipment Co Ltd (SS:603577) выросли в цене на 1,170 п. (10,01%), закрывшись на отметке 12,860.

Лидерами падения стали акции Zhejiang Three Stars New Materials Co Ltd (SS:603578), цена которых упала на 3,99 п. (9,99%), завершив сессию на отметке 35,95. Акции Sanan Optoelectronics Co Ltd (SS:600703) поднялись на 1,460 п. (5,92%), закрывшись на уровне 23,190, а Sinomach Automobile Co Ltd (SS:600335) снизились в цене на 0,640 п. (5,43%) и завершили торги на отметке 11,140.

В лидерах роста среди компонентов индекса SZSE Component по итогам сегодняшних торгов были акции Thaihot Group Co Ltd (SZ:000732), которые подорожали на 10,02% до отметки 28,45, China Vanke Co Ltd Class A (SZ:000002), которые набрали 9,03%, закрывшись на уровне 34,16, а также акции Luxi Chemical Group Co Ltd (SZ:000830), которые повысились на 8,28%, завершив сессию на отметке 17,52.

Лидерами падения стали акции HC Semitek Corp (SZ:300323), которые снизились в цене на 7,20%, закрывшись на отметке 18,30. Акции компании Zhejiang Hexin Industry Group Co Ltd (SZ:002343) потеряли 5,00% и завершили сессию на уровне 39,10. Котировки Hangzhou Tigermed Consulting (SZ:300347) снизились в цене на 4,70% до отметки 50,90.

На Шанхайской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (1106) превысило количество закрывшихся в минусе (230), а котировки 28 акций практически не изменились.

Индекс волатильности CBOE China Etf Volatility, который формируется на основе показателей торговли опционами на Shanghai Composite, вырос на 5,89% до отметки 30.39.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в апреле прибавил 0,01%, или 0,10, достигнув отметки $1.324,30 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае выросли на 0,36%, или 0,23, до $64,61 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне подорожали на 0,13%, или 0,09, до отметки $68,85 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара USD/CNY снизилась на 0,11% до 6,2910, а котировки EUR/CNY упали на 0,06%, достигнув отметки 7,7470.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,06% до 89,71.