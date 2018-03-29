СМИ: Автопроизводители Renault и Nissan могут объединиться в одну компанию

Входящие в альянс автопроизводители Renault и Nissan ведут переговоры о слиянии, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

По их словам, Renault и Nissan могут объединиться в единую компанию вместо нынешнего стратегического партнерства, во главе с нынешним генеральным директором альянса Renault-Nissan Карлосом Гоном.

Акции Renault на французской бирже подорожали после данного сообщения на 6,4%.

BMW и Daimler объединят бизнесы транспортных услуг в СП >>

Альянс Renault-Nissan — стратегическое партнёрство между компаниями Renault и Nissan в области развития машиностроения. Альянс создан в 1999 году. При этом Renault принадлежит 43% Nissan, а японская компания владеет 15% акций французского партнера.