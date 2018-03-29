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Nissan и Renault могут объединиться в одну компанию
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Nissan и Renault могут объединиться в одну компанию 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: Прайм
Renault SA и Nissan Motor Cо. ведут переговоры о слиянии и создании новой единой компании, сообщило агентство Bloomberg.
Объединенная компания может стать следующим шагом по сотрудничеству компаний в рамках альянса Renaut-Nissan, сообщили источники агентства.
Renault в настоящее время владеет 43% Nissan, а Nissan — 15% Renault. Глава альянса Renault-Nissan Карлос Гон может возглавить новую компанию со штаб-квартирами в Японии и Франции, регуляторы которых должно согласовать сделку.
Акции Renault росли на новостях до 8,3%. Позднее рост скорректировался до 4,2%. В то время как акции Nissan упали на около 2%.
Пока нет финального решения по объединению. Принятие решения может занять несколько месяцев и может не привести к сделке, отмечают источники. Официальный представитель альянса не прокомментировали «слухи и спекуляции».
Ранее СМИ сообщали, что Nissan ведет переговоры и выкупе доли правительства Франции в акционерном капитале Renault.
Продажи альянса Renault-Nissan-Mitsubishi выросли в 2017 году по сравнению с 2016 годом на 6,5%, до 10,6 млн автомобилей.
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