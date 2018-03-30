Депозиты не в моде. Зачем покупать полисы инвестиционного страхования

Рынок доверительного управления переживает ренессанс. По данным Национальной лиги управляющих (НЛУ), активы открытых паевых инвестиционных фондов (ОПИФ) в 2017 году выросли с 130 млрд до 215 млрд рублей. По инвестиционному страхованию жизни (ИСЖ) ситуация еще лучше — согласно данным аналитического центра «Сбербанк страхование жизни», в прошлом году россияне вложили в этот инструмент 210-215 млрд рублей. Всего же в ИСЖ сейчас инвестировано порядка 600 млрд рублей. Это очень высокий показатель для рынка, который начал формироваться всего 7 лет назад.

Спрос на инвестиции

В чем причина столь резкого роста популярности альтернативных инструментов, и в особенности инвестиционного страхования? Ситуация развивается подобным образом благодаря сочетанию нескольких факторов. Первый и самый главный — это снижение ставок по депозитам. Всего за каких-то пару лет проценты по вкладам рухнули с двузначных показателей до 6% годовых и ниже.

Этот тренд, безусловно, продолжится — скоро мы увидим ставки на уровне инфляции, в районе 3-4% годовых. Это абсолютно нормальное явление для финансового рынка развитой страны — в той же Европе депозиты не являются инструментом для заработка. Для этого как и раз и существуют альтернативные инвестиции. Когда это произойдет, то на ИСЖ обратят внимание люди, имеющие относительно небольшие накопления — в районе 300 000 — 500 000 рублей.

Кроме того, почти все клиенты знают о налоговом вычете, а банки и страховые компании научились помогать клиенту в его оформлении, заполняя за человека все необходимые бумаги. При покупке полиса ИСЖ вычет может составлять до 15 600 рублей со взноса. Это дополнительный стимул для тех, кто думает об инвестициях в этот инструмент.

К тому же сами банки заинтересованы в продаже ИСЖ и комбинированных продуктов, приносящих комиссионный доход.

Чему научился рынок

По нашим прогнозам, в ближайшие годы рынок ИСЖ будет расти примерно на 40-50% в год, и к 2020 году превысит 1 трлн рублей. Этому не помешает даже негативный информационный фон, который сложился вокруг этого инструмента. Напомним, что недавно стало известно о нескольких сотнях инвесторов, которые первыми купили этот продукт в 2011 — 2012 годах и получили по итогам пяти лет близкую к нулю доходность, хоть и вернули все вложенные средства.

Это произошло потому, что в те годы деньги вкладывались преимущественно во фьючерсы на индекс РТС и золото. В результате двух кризисов эти активы утратили около 30-40% своей стоимости. Сейчас вероятность повторения такой ситуации крайне мала, так как страховщики грамотно диверсифицируют вложения, инвестируя средства практически во все классы активов — от потребительского рынка США до акций крупных немецких компаний.

Это стало возможно относительно недавно, в 2013 году, когда были заключены соглашения о сотрудничестве с ведущими международными инвестиционными банками. В партнерстве с ними у страховщиков есть возможность предлагать деривативные стратегии на любой вкус. Так что даже при неблагоприятном раскладе, клиенты, скорее всего, уже не останутся с нулевой доходностью.

Другим препятствием может стать неизвестность этого продукта массовым клиентам. Действительно, граждане только начинают привыкать к финансовому планированию и работе с мобильными банками. Некоторым может быть сложно разобраться в двух десятках стратегий и различных классах активов. Именно поэтому страховщики должны будут упаковать ИСЖ в удобную и понятную форму.

Каким будет ИСЖ Сейчас участники рынка предлагают более 10 инвестиционных стратегий с разным соотношением «риск/доходность», большинство из которых по итогам 2017 года показали доходность от 6 до 37,5% годовых. Естественно, что для людей, не знакомых со структурой международного фондового рынка, необходимо разработать интуитивно понятные продукты, которые можно оформить как в отделении банка, так и через мобильное приложение.

Такие продукты должны давать право на регулярное получение купонного дохода, что делает их похожими на депозиты. Этот доход должен рассчитываться по простым параметрам. Например, если котировки корзины компаний по выбранной стратегии не падают по итогам года ниже определенной цены, то клиент получает инвестиционный доход в размере 10%. Если же котировки вырастают более чем на 10% от точки входа — клиент получает купонную выплату в размере до 20%.

Таким образом, после нескольких крупных падений и долгих лет стагнации рынок альтернативных инвестиций переходит в фазу развития. И на сей раз главным драйвером на нем станут простые и легко воспринимаемые населением инвестиционно-страховые продукты.