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Аналитик: Цены на бензин взлетят с июля
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Аналитик: Цены на бензин взлетят с июля 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Цены на бензин в России к лету этого года могут вырасти до пяти рублей на литр топлива, пишет РБК. По данным трейдеров, в некоторых регионах уже наблюдается дефицит топлива на АЗС. Эксперты связывают возможный рост цен с сокращением поставок топлива на биржевой рынок нефтяными компаниями.
В эфире НСН аналитик компании Virgin Group Андрей Гордеев подтвердил, что стоимость топлива на заправках действительно вырастет в ближайшие несколько месяцев (слушайте аудио).
Аналитик: Цены на бензин в России зафиксируют до весны
«Скорее всего, нам не избежать повышательной динамики цен на бензин. Это, прежде всего, обусловлено увеличением налоговой нагрузки на нефтяные компании в связи с увеличением роста акцизов с начала года. В этом году у нас повышение проходит в два этапа. Первый этап — с 1 января, второй этап — с 1 июля. По нашим подсчетам, если учтется в цене акциз, который был с января, то рост возможен сначала в 2 процента, а потом летом еще 1,5 процента прибавится. Пять процентов — это немного завышенная оценка, поскольку акциз прирастает меньшими темпами», — пояснил эксперт.
Трейдеры из Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи 28 марта вынесли вопрос о резком росте оптовых цен на рассмотрение биржевого комитета ФАС 28 марта. Оптовые цены на бензин на бирже достигли исторического максимума за весь период биржевых торгов с 2012 года. С начала марта стоимость бензина АИ-92 выросла на 7,84 процента, а с начала года — на 8,84 процента. Бензин АИ-95 с марта и начала 2018 года подорожал на 9,53 и на 11,96 процента соответственно. ​
В Москве на заправках средняя цена бензина АИ-92 25 марта составила 38,6 рубля за литр при цене оптовой закупки на бирже 33,8 рубля, пишут «Дни.ру».
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о возможности снижения цен на бензин в России и отметил, что сейчас стоимость топлива зависит от цен на нефть, а также связана с уровнем акцизов.
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