Ещё
Вторая партия напечатанных в России денег прибыла в Йемен
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Вторая партия напечатанных в России денег прибыла в Йемен 

ИноСМИ 1 час назад
Фото: ИноСМИ
Как сообщает йеменское агентство «Аден Гад», 28 марта в Аден прибыла вторая партия денег, напечатанных в России для Центрального банка Йемена.
Шесть контейнеров с деньгами были доставлены по морю в порт Адена утром 28 марта.
Как сообщил источник в Центральном банке Йемена, общая сумма напечатанных денег составляет 108 миллиардов йеменских риалов. Средства пойдут на выплаты госслужащим, военным и пенсионерам.
«Йемен Аль-Араби» уточняет, что банкноты были напечатаны в Москве соответствии с ранее заключенным соглашением между Центральным банком Йемена и Всемирным банком.
ИноСМИ: последние новости
Россия принимает ответные меры и забирает лакомый кусочек у США Никто в западной Европе не отказался от российского газа В траншеях Донбасса до сих пор сражаются, как сто лет назад
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«С чего это я должен их жалеть?»585
«Это шок»: Захарова о презентации Британии510
Чиновников наказали за банкет в день траура71
В последний раз9
Блогер Варламов задержан в Москве443
Видео
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
00:37
В центре Петербурга загорелся ТЦ
Происшествия
00:22
Детский сад и школу откроют на территории Новой Москвы
Новости Москвы
00:59
Самбурская попросила людей исполнять свои обязанности
Шоу-бизнес
00:26
Известная актриса рассказала о борьбе с раком
Шоу-бизнес
01:37
СМИ: Путин решил судьбу Тулеева
Политика Пожары
05:24
Вскрылась правда о ремонте для Киркорова
Шоу-бизнес
00:33
Пока вы спали: Рак может даровать бессмертие
Общество
04:35
Из Москвы запустят автобусы в Донецк
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение