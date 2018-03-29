Вторая партия напечатанных в России денег прибыла в Йемен 

Как сообщает йеменское агентство «Аден Гад», 28 марта в Аден прибыла вторая партия денег, напечатанных в России для Центрального банка Йемена.
Шесть контейнеров с деньгами были доставлены по морю в порт Адена утром 28 марта.
Как сообщил источник в Центральном банке Йемена, общая сумма напечатанных денег составляет 108 миллиардов йеменских риалов. Средства пойдут на выплаты госслужащим, военным и пенсионерам.
«Йемен Аль-Араби» уточняет, что банкноты были напечатаны в Москве соответствии с ранее заключенным соглашением между Центральным банком Йемена и Всемирным банком.