Вторая партия напечатанных в России денег прибыла в Йемен

Как сообщает йеменское агентство «Аден Гад», 28 марта в Аден прибыла вторая партия денег, напечатанных в России для Центрального банка Йемена.

Шесть контейнеров с деньгами были доставлены по морю в порт Адена утром 28 марта.

Как сообщил источник в Центральном банке Йемена, общая сумма напечатанных денег составляет 108 миллиардов йеменских риалов. Средства пойдут на выплаты госслужащим, военным и пенсионерам.