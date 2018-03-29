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FT: Лондон дополнительно выделит $848 млн на создание подлодок с ракетами Trident
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FT: Лондон дополнительно выделит $848 млн на создание подлодок с ракетами Trident 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Правительство Великобритании дополнительно выделит в 2018-2019 финансовом году (начинается в апреле) £600 млн ($848 млн) на программу создания нового подводного флота из четырех сумбарин, оснащенных ракетами Trident.
Об этом сообщает в четверг британская газета Financial Times.
По данным минобороны Соединенного Королевства, эти средства для строительства подлодок типа Dreadnought, которые заступят на службу в 2030-х годах, будут взяты из резервного фонда минфина. По утверждению оборонного ведомства, это не приведет к увеличению общего бюджета на создание нового ядерного щита. Власти запланировали потратить на эти нужды в общей сложности £41 млрд (почти $58 млрд), из которых £31 млрд (около $44 млрд) уйдет на само строительство, а £10 млрд ($14 млрд) — на создание резервного фонда.
Работа «по созданию новых подводных лодок мирового класса идет по графику, что является еще одним свидетельством строгой приверженности британского правительства обеспечению безопасности страны», приводит газета слова премьер-министра Терезы Мэй.
В настоящее время весь ядерный арсенал Великобритании — ракеты Trident с ядерными боеголовками — размещен на четырех подлодках типа Vanguard, базирующихся на базе ВМС Клайд к северо-западу от шотландского города Глазго.
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