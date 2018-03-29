АСВ: выплаты вкладчикам Активкапитал Банка и Лайтбанка начнутся не позднее 12 апреля

Для оперативного приема заявлений граждан и максимально быстрых выплат им компенсаций по вкладам АСВ намерено использовать банки-агенты, которые будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 5 апреля.

Страховое возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его счетов (вкладов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1,4 млн руб. в совокупности. По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте страховое возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на 29 марта, напомнило АСВ.

Банк России с 29 марта отозвал лицензии у обоих банков. По данным ЦБ РФ, в марте этого года АК Банк провел ряд операций, направленных на вывод значительной части активов, что привело к резкому ухудшению его финансового состояния, возникновению острого дефицита ликвидности и неспособности своевременно исполнять обязательства перед клиентами.

У Лайтбанка, как отмечает регулятор, проблемы возникли в связи с использованием высокорискованной бизнес-модели, связанной с кредитованием физических лиц. При этом банк неадекватно оценивал качество кредитного портфеля. Надлежащая оценка кредитного риска выявила существенное снижение размера собственных средств (капитала) Лайтбанка.