Ещё
АСВ: выплаты вкладчикам Активкапитал Банка и Лайтбанка начнутся не позднее 12 апреля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

АСВ: выплаты вкладчикам Активкапитал Банка и Лайтбанка начнутся не позднее 12 апреля 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Выплаты страхового возмещения вкладчикам самарского Активкапитал Банка (АК Банк) и московского Лайтбанка, у которых Банк России сегодня отозвал банковские лицензии, начнутся не позднее 12 апреля 2018 года. Об этом говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов (АСВ).
Для оперативного приема заявлений граждан и максимально быстрых выплат им компенсаций по вкладам АСВ намерено использовать банки-агенты, которые будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 5 апреля.
Страховое возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его счетов (вкладов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1,4 млн руб. в совокупности. По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте страховое возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на 29 марта, напомнило АСВ.
Банк России с 29 марта отозвал лицензии у обоих банков. По данным ЦБ РФ, в марте этого года АК Банк провел ряд операций, направленных на вывод значительной части активов, что привело к резкому ухудшению его финансового состояния, возникновению острого дефицита ликвидности и неспособности своевременно исполнять обязательства перед клиентами.
У Лайтбанка, как отмечает регулятор, проблемы возникли в связи с использованием высокорискованной бизнес-модели, связанной с кредитованием физических лиц. При этом банк неадекватно оценивал качество кредитного портфеля. Надлежащая оценка кредитного риска выявила существенное снижение размера собственных средств (капитала) Лайтбанка.
Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 марта АК Банк занимал 117-е место в банковской системе России, а Лайтбанк — 425-е место.
ТАСС: последние новости
Рассмотрение ходатайств "Газпрома" по спору с "Нафтогазом" займет больше года АСВ: выплаты вкладчикам Активкапитал Банка и Лайтбанка начнутся не позднее 12 апреля Bloomberg: апелляционный суд в США встал на сторону Oracle в патентном споре с Google
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«С чего это я должен их жалеть?»558
«Это шок»: Захарова о презентации Британии482
Чиновников наказали за банкет в день траура60
Блогер Варламов задержан в Москве430
Пока вы спали: Рак может даровать бессмертие24
Видео
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
00:37
В центре Петербурга загорелся ТЦ
Происшествия
00:59
Самбурская попросила людей исполнять свои обязанности
Шоу-бизнес
00:26
Известная актриса рассказала о борьбе с раком
Шоу-бизнес
01:37
СМИ: Путин решил судьбу Тулеева
Политика Пожары
05:24
Вскрылась правда о ремонте для Киркорова
Шоу-бизнес
00:33
Пока вы спали: Рак может даровать бессмертие
Общество
04:35
Из Москвы запустят автобусы в Донецк
Новости Москвы
02:19
Чиновников наказали за банкет в день траура
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение