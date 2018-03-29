Творческая мастерская в московском ТЦ познакомила москвичей с культурой Японии

России. Японская творческая мастерская предложила познакомиться с шестью японскими префектурами в одном из торговых центров Москвы . Мероприятие прошло в рамках перекрестного года Японии

Мастерская — это проект, организованный Министерством иностранных дел и посольством Японии, он поможет лучше узнать о стране восходящего солнца. Погрузиться в восточную культуру предложили шесть японских префектур. В каждом продемонстрированы свои достопримечательности — от буддистских храмов до современных горнолыжных курортов.

Обязательный пункт путешествия по маленькой Японии в России — посещение садов сакуры, ее специально привезли на праздник. Среди цветущих ветвей вишни можно сделать фото, а также попробовать вишневый напиток. У России и Японии много общего. И интерес туристов обеих стран с каждым годом растет.

В прошлом году количество российских туристов, которые приехали в Японию, выросло на 37% и достигло 65 тысяч человек. Количество японских туристов, которые приехали в РФ, достигло 100 тысяч, темп роста — 26%

Японская мастерская — лишь начало большой программы в рамках перекрестного года Японии и России. Сферы сотрудничества двух стран разнообразны — это экономика, туризм, общественные и культурные связи.

Все мероприятия, которые мы планируем, нацелены на углубление связей. 2018 год будет важным годом для реализации договоренностей. С Японской стороны и власти, и частные компании общими усилиями планируют продвигать сотрудничество, чтобы получить конкретные результаты

— Хории Манабу, парламентский

вице-министр

иностранных дел Японии.

Увидеть, потрогать и почувствовать на выставке в столице можно было 6 из 47 японских префектур. Чтобы погрузиться в восточную культуру нужно непременно посетить страну восходящего солнца.