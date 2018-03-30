«Кубышка» «Сургутнефтегаза» выросла на 162 млрд рублей за год

Ликвидные активы самой богатой компании России «Сургутнефтегаза» (так называемая «кубышка») — в 2017 году выросли на 162 млрд руб. до 2,238 трлн руб., следует из отчета компании.

«Сургутнефтегаз» — третья нефтяная компания России (порядка 11% добычи и 7% переработки). Ее деньги размещены в основном на валютных депозитах. Из-за укрепления рубля в 2016 г. «Сургутнефтегаз» впервые за много лет получил убыток в 104,76 млрд руб., но дивиденды все равно выплатил (общая сумма — 26,6 млрд руб.) из накопленной нераспределенной прибыли.