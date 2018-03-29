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Роста спроса на топливо в России не будет
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Роста спроса на топливо в России не будет 

Финмаркет 1 час назад
Фото: Финмаркет
Потребление газа в России до 2030 года в лучшем случае продолжит стагнировать, а может и упасть на 12%, до 411 млрд кубометров. Причина в установке более эффективного оборудования, прежде всего на электростанциях, пишет «Коммерсант», приводящий мнение аналитиков Vygon Consulting. Сокращение объемов внутреннего рынка обострит конкуренцию и усугубит проблемы, связанные с разницей в регулировании "Газпрома" и независимых производителей газа.
По оценкам Vygon Consulting, рост спроса в газохимии может составить 10 млрд кубометров к 2030 году, а в остальных секторах потребление не изменится.
Использование газа как автомобильного топлива, по мнению Vygon Consulting, не имеет больших перспектив. Газ, выигрывая по цене (с учетом стоимости автомобиля) у бензина и дизтоплива в коммерческом транспорте, проигрывает СУГам при пробеге до 115 тыс. км. Сейчас спрос со стороны транспорта — менее 0,5 млрд кубометров в год.
Базовый прогноз Vygon Consulting предполагает стагнацию спроса с небольшим повышением к 2030 году до 469 млрд кубометров против 457 млрд кубометров в 2016 году. Но аналитики видят серьезную перспективу газосбережения из-за внедрения более эффективного оборудования. Переход на парогазовый цикл при модернизации ТЭС (до 40 ГВт к 2030 году, по предложению Минэнерго) может снизить спрос на 27 млрд кубометров, а зеленая генерация — еще на 10 млрд кубометров (см. график).
В итоге спрос в 2030 году в сберегающем сценарии может составить 411 млрд кубометров. Это обострит борьбу за потребителей между «Газпромом» и независимыми производителями газа и конфликты, связанные с регулированием сектора ("Газпром" обязан снабжать всех потребителей, продавая газ по тарифу и платя более высокие налоги, а независимые не имеют доступа к трубопроводному экспорту газа и т. д.).
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