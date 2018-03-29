Ещё
Самарский банк с филиалом в Екатеринбурге лишился лицензии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Самарский банк с филиалом в Екатеринбурге лишился лицензии 

e1.ru 18 минут назад
Фото: e1.ru
Центробанк отозвал лицензию у самарского «АктивКапитал Банк», который работал на рынке Екатеринбурга.
«Решение принято из-за неисполнения учреждением законов, регулирующих банковскую деятельность, и наличия реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков», — говорится в приказе Центробанка.
«АК Банк» работает с 1994 года. В Самарской области у кредитного учреждения было 11 офисов. Головной располагался в столице региона. Также банк имел филиалы в Москве, Санкт-Петербурге, Иркутске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге. В столице Урала работало два филиала: на улице Куйбышева и на Родонитовой.
Этот банк попадал в рейтинги кредитных учреждений, которые выдают ипотеку под 6%.
Банк входит в систему обязательного страхования вкладов. По величине активов на 1 марта банк занимал 177-е место в банковской системе России.
Ранее мы писали, что ЦБ отозвал лицензию у челябинского банка «Резерв», у которого было также два офиса в Екатеринбурге.
e1.ru: последние новости
Власти рассказали, когда с Центрального стадиона уберут странные временные трибуны «Там 20 взрослых, остальные — дети»: родственники осмотрели тела сгоревших в «Зимней вишне» Число жертв при пожаре в Кемерово увеличилось до 48 человек
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Это шок»: Захарова о презентации Британии176
«С чего это я должен их жалеть?»222
Блогер Варламов задержан в Москве303
Число пострадавших в Кемерово возросло205
Россия приготовила ответ США294
Видео
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
01:37
СМИ: Путин решил судьбу Тулеева
Политика Пожары
01:17
МиГ-31 «предотвратили бомбежку» в Арктике
Армия Оружие
00:58
Трампа подняли на смех за новое прозвище
В мире США
03:44
Группа «ВИА Гра» переживает новую утрату
Шоу-бизнес
00:50
Задержан экс-депутат, избивший DJ Smash
Происшествия Криминал
00:16
В московском метро произошел сбой
Новости Москвы Происшествия
01:00
Бузова исчезла после пожара в «Зимней вишне»
Шоу-бизнес
00:33
«С чего это я должен их жалеть?»
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение