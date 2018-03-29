Самарский банк с филиалом в Екатеринбурге лишился лицензии 

Центробанк отозвал лицензию у самарского «АктивКапитал Банк», который работал на рынке Екатеринбурга.
«Решение принято из-за неисполнения учреждением законов, регулирующих банковскую деятельность, и наличия реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков», — говорится в приказе Центробанка.
«АК Банк» работает с 1994 года. В Самарской области у кредитного учреждения было 11 офисов. Головной располагался в столице региона. Также банк имел филиалы в Москве, Санкт-Петербурге, Иркутске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге. В столице Урала работало два филиала: на улице Куйбышева и на Родонитовой.
Этот банк попадал в рейтинги кредитных учреждений, которые выдают ипотеку под 6%.
Банк входит в систему обязательного страхования вкладов. По величине активов на 1 марта банк занимал 177-е место в банковской системе России.
Ранее мы писали, что ЦБ отозвал лицензию у челябинского банка «Резерв», у которого было также два офиса в Екатеринбурге.