Самарский банк с филиалом в Екатеринбурге лишился лицензии

«Решение принято из-за неисполнения учреждением законов, регулирующих банковскую деятельность, и наличия реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков», — говорится в приказе Центробанка.

Санкт-Петербурге, «АК Банк» работает с 1994 года. В Самарской области у кредитного учреждения было 11 офисов. Головной располагался в столице региона. Также банк имел филиалы в Москве Иркутске , Ростове-на-Дону, Екатеринбурге. В столице Урала работало два филиала: на улице Куйбышева и на Родонитовой.

Этот банк попадал в рейтинги кредитных учреждений, которые выдают ипотеку под 6%.

Банк входит в систему обязательного страхования вкладов. По величине активов на 1 марта банк занимал 177-е место в банковской системе России