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ФАС и Schlumberger согласовали основные условия по сделке EDC
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ФАС и Schlumberger согласовали основные условия по сделке EDC 

ТАСС 17 минут назад
МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. ФАС и Schlumberger согласовали основные условия сделки EDC, решение может принять следующая правкомиссия по контролю за иностранными инвестициями, заявил журналистам замглавы ФАС Андрей Цыганов.
"В целом мы считаем, что она (сделка — ТАСС) готова к тому, чтобы вынести ее на правительственную комиссию. Решение правкомиссии может быть предварительным, может быть и окончательным", — сказал он в кулуарах конференции «М&А: Важнейшие события и лучшие практики», организованной газетой «Коммерсантъ».
Цыганов добавил, что все требования, которые ранее предъявила ФАС к участникам сделки, урегулированы, включая быструю передачу управления российскому менеджменту в случае ужесточения санкций. «Если бы они не были урегулированы, мы бы не выносили на правкомиссию», — добавил он.
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