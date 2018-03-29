Росавтодор вложит 6,2 млрд рублей в реконструкцию участка КАД в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 29 марта. / ТАСС /. Подразделение Федерального дорожного агентства (Росавтодор) — Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» вложит более 6,2 млрд рублей в реконструкицю участка Кольцевой автомобильной дороги (КАД) в Санкт-Петербурге, следует из тендера на поиск подрядчика, который разместили на сайте госзакупок.

"Начальная (максимальная) цена контракта 6 226 539 585,00 рублей. Реконструкция Кольцевой автомобильной дороги вокруг города Санкт-Петербург на участке от станции Горская ( город Сестрорецк , входит в состав Санкт-Петербурга — прим. ТАСС) до Приозерского шоссе, Ленинградская область ", — говорится в тендере.

В тендере также отмечают, что около 6,08 млрд рублей направят на непосредственное проведение работ, а 138,6 млн рублей — на проектирование.

Протяженность участка, который необходимо реконструировать, составляет 14,3 км. Согласно условиям будущего контракта, работы должны завершить до ноября 2020 года. Заявки от участников будут принимать до 16 апреля текущего года, аукцион планируют провести 19 апреля.

"Цена контракта может измениться в меньшую сторону по итогам торгов", — пояснили ТАСС в пресс-службе Росавтодора.

КАД — федеральная автодорога, протяженностью около 140 км вокруг Санкт-Петербурга. По всей протяженности количество полос для движения на трассе меняется от четырех до восьми, также на ней расположено более 20 транспортных развязок и около 100 тоннелей, мостов, эстакад и путепроводов. Часть дороги проходит по дамбе — комплексу защитных сооружений Петербурга от наводнений.