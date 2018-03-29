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Рубль уступает доллару и евро на открытии торгов
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Рубль уступает доллару и евро на открытии торгов 

Банки.ру 27 минут назад
Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов на Московской бирже в четверг прибавил 7 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил на 10:00 мск 57,79 рубля, курс евро повысился на 13 копеек, до 71,14 рубля, следует из данных на сайте биржи.
Российская валюта будет следить за нефтью, пытающейся подрасти, считает аналитик Forex Club Иван Марчена.
«Цена на нефть марки Brent с утра пытается подняться после падения в среду и торгуется в районе 69 долларов за баррель. На этом фоне пара USD/RUB сможет проторговаться в районе 57,24—58,2 рубля. Пара EUR/RUB, скорее всего, может попытаться отыграть предыдущее падение на валютном рынке и проторгуется в пределах 70,63—71,9 рубля», — комментирует эксперт.
Он напоминает, что в среду нефтяные котировки снижались после публикации данных Минэнерго США о коммерческих запасах нефти (за исключением стратегического резерва) за предыдущую неделю. Участники рынка негативно отреагировали на увеличение запасов и добычи нефти в стране.
Согласно отчету, запасы «черного золота» выросли на 1,6 млн баррелей — до 429,9 млн баррелей, хотя эксперты, ожидали снижения на 0,3 млн баррелей.
Продуктовый виджет
Техническая картина указывает на дальнейшее снижение нефтяных котировок до 68,2 доллара за баррель Brent, продолжает аналитик «Альпари» Владислав Антонов. По его словам, три фактора поддержки рубля исчерпаны, и теперь доллар пойдет вверх.
«Учитывая, что налоговый период завершился, аукционы Минфина пройдены, а нефть в минусе, рубль сегодня остался без поддержки. Пара USD/RUB держит курс к 58 рублям за «американца». Пара EUR/RUB в ближайшие два дня поднимется выше 71,6 рубля за единицу европейской валюты», — прогнозирует эксперт.
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