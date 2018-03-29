Потерялся инвестор недостроенного отеля в Ростове 

Инвестор строительства пятизвездочного отеля Sheraton на улице Сиверса в центре Ростова-на-Дону уже продолжительное время не выходит на связь с городскими властями. Об этом в ходе совета по инвестициям накануне, 28 марта, рассказала директор департамента экономики ростовской администрации Светлана Камбулова.
«На наши письма они не отвечают и вообще залегли на дно. Строительные работы, как мы все можем видеть, не возобновили», — сказала она. При этом ранее утверждалось, что проект будет реализован до начала ЧМ-2018. Тем не менее Светлана Камбулова и ранее выражала сомнение в таком исходе. Сегодня, 29 марта, Центробанк РФ отозвал лицензию у АО «Ак Банк», которое является основным собственником ООО «УК Галс-Юг». В свою очередь эта компания выступает застройщиком отеля Sheraton. Напомним, что строительство отеля началось более 10 лет назад, сначала проект вела ростовская «Группа Мегаполис», однако после того, как компания не смогла рассчитаться по кредиту с ВТБ, банк продал объект самарскому ПФО «Траст». К текущему моменту в проект было вложено 6,2 млрд руб.