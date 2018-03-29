Потерялся инвестор недостроенного отеля в Ростове

Инвестор строительства пятизвездочного отеля Sheraton на улице Сиверса в центре Ростова-на-Дону уже продолжительное время не выходит на связь с городскими властями. Об этом в ходе совета по инвестициям накануне, 28 марта, рассказала директор департамента экономики ростовской администрации Светлана Камбулова.