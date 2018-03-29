В состав ижевского концерна «Калашников» войдет авиапредприятие «Молния

Ижевск. Удмуртия. Концерн «Калашников» купит 60% акций авиакосмического предприятия «Молния». Сделку планируется заключить до конца апреля, сообщает Калашников медиа.

Как заявил гендиректор «Калашникова» Алексей Криворучко , это позволит получить концерну развитие в области разработки многоразовых космических летательных аппаратов и производства ракет-мишеней.

Кроме того, концерн заинтересован в автономных высотных скоростных ракетах-мишенях «Стриж» и «Армавир», которые проходят доработку в «Молнии». Такие устройства имитируют крылатые ракеты противника на высотах от 300 до 18 тыс. м.

Напомним, в феврале 2018 года концерн «Калашников» стал на 75% частным. Покупателем доли в капитале завода стал Алексей Криворучко. Сумма сделки составила более 1,5 млрд рублей.