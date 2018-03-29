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В состав ижевского концерна «Калашников» войдет авиапредприятие «Молния
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В состав ижевского концерна «Калашников» войдет авиапредприятие «Молния 

ИА «Сусанин» 25 минут назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Концерн «Калашников» купит 60% акций авиакосмического предприятия «Молния». Сделку планируется заключить до конца апреля, сообщает Калашников медиа.
Как заявил гендиректор «Калашникова» Алексей Криворучко, это позволит получить концерну развитие в области разработки многоразовых космических летательных аппаратов и производства ракет-мишеней.
Кроме того, концерн заинтересован в автономных высотных скоростных ракетах-мишенях «Стриж» и «Армавир», которые проходят доработку в «Молнии». Такие устройства имитируют крылатые ракеты противника на высотах от 300 до 18 тыс. м.
Напомним, в феврале 2018 года концерн «Калашников» стал на 75% частным. Покупателем доли в капитале завода стал Алексей Криворучко. Сумма сделки составила более 1,5 млрд рублей.
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