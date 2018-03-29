Набсовет X5 Retail Group рекомендовал выплатить дивиденды в размере 21,59 млрд рублей

Наблюдательный совет ритейлера X5 Retail Group рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2017 года в размере 21,59 млрд рублей или 79,5 рубля за GDR (глобальную депозитарную расписку), что составляет 69% от чистой прибыли компании за прошедший год говорится в отчете сообщении компании.

«На основании финансовых результатов компании за 2017 г. наблюдательный совет предлагает выплатить дивиденды в размере 21 590 млн руб. / 79,5 руб. за ГДР (валовая сумма, без учета налогов и комиссий), что составляет 69% чистой прибыли X5 за 2017 г.», — говорится в сообщении.