Петр Фрадков возглавит Промсвязьбанк в апреле

По его словам, Фрадков приступит к обязанностям уже в апреле. Смена правления в банке произойдет уже после проведения собрания акционеров после передачи кредитной организации Росимуществу.

АСВ 28 марта стало владельцем 99,99% Промсвязьбанка. Одновременно практически до нуля сократилась доля других акционеров кредитной организации. Ранее более 70% банка принадлежало Promsvyaz Capital B. V. братьев Ананьевых.