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Петр Фрадков возглавит Промсвязьбанк в апреле
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Петр Фрадков возглавит Промсвязьбанк в апреле 

BFM.RU 40 минут назад
Фото: Вестник Кавказа
Промсвязьбанк возглавит Петр Фрадков, правление будет избрано после передачи банка Агентством по страхованию вкладов (АСВ) Росимуществу, сообщил «Интерфаксу» заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.
По его словам, Фрадков приступит к обязанностям уже в апреле. Смена правления в банке произойдет уже после проведения собрания акционеров после передачи кредитной организации Росимуществу.
АСВ 28 марта стало владельцем 99,99% Промсвязьбанка. Одновременно практически до нуля сократилась доля других акционеров кредитной организации. Ранее более 70% банка принадлежало Promsvyaz Capital B. V. братьев Ананьевых.
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