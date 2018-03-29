745 нелегальных ларьков демонтировано в 2017 году

По результатам отчета начальника отдела по организации торговли комитета по торговли бытовому обслуживанию Натальи Прилепиной можно выявить позитивные тенденции ушедшего года. Так, суммарный оборот розничной торговли увеличился на 0,5% по отношению к 2016 году и составил 457 млрд 824,8 млн рублей.

Увеличился и рост доли субъектов малого предпринимательства, в 2017 году он составил более половины оборота (55,7%), торговые организации крупного бизнеса сформировали более трети всего объема (35,6%). Наиболее эффективным механизмом продвижения товаров местных производителей признаны ярмарки. Они проводятся во всех районах города и их количество составило 138.

Однако, невзирая на действия властей, остро стоит проблема несанкционированной торговли. За 2017 год демонтировано 745 объектов несанкционированной торговли, размещенных без правоустанавливающих документов. И это при том, что в минувшем году в схему размещения нестационарных торговых объектов включены 2914 земельных участков.