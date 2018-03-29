Киностудия Бондарчука решила отсудить у «Смешариков» 126,8 млн 

Компания ArtPictures, совладельцем которой является режиссёр Фёдор Бондарчук, подала в суд на ООО «Смешарики», пишут «Ведомости». Как следует из картотеки Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в начале марта киностудия ArtPictures потребовала от ООО «Смешарики» 126,8 миллиона рублей. Суть претензий не уточняется. Представитель ArtPictures сказал, что дело касается международного проката мультфильмов «Смешарики». Компания ArtPictures, которая принадлежит Фёдору Бондарчуку и продюсеру Дмитрию Рудовскому, работала над двумя полнометражными мультфильмами о смешариках — «Смешарики. Легенда о золотом драконе» и «Смешарики. Дежавю». На создание этих мультиков ArtPictures взяла кредит в 150 миллионов рублей. Кроме того, компания получила долю международных прав на прокат ещё одного мультфильма про шарообразных животных — «Смешарики. Начало». По данным «Бюллетеня кинопрокатчика», мультфильм «Смешарики. Легенда о золотом драконе» собрал 261,9 миллиона рублей и не окупился в прокате. «Смешарики. Дежавю» выйдут на экраны 26 апреля.