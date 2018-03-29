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Студия Бондарчука потребовала от «Смешариков» через суд 127 миллионов рублей
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Студия Бондарчука потребовала от «Смешариков» через суд 127 миллионов рублей 

DTF.RU 39 минут назад
Фото: DTF.RU
Претензии связаны с международным прокатом полнометражных картин.
Кинокомпания ArtPictures режиссёра и продюсера Федора Бондарчука подала в суд на ООО «Смешарики» с требованием выплатить 126,8 миллиона рублей. Первое заседание назначено на 16 апреля.
По информации «Ведомостей», претензии ArtPictures к «Смешарикам» связаны с международным прокатом полнометражных мультфильмов, над которыми они совместно работали. Компания Бондарчука выступала партнёром при производстве киноленты «Смешарики. Легенда о золотом драконе» и получила долю международных прав на прокат «Смешарики. Начало».
Организацией международного проката мультфильмов занималась австралийская компания Odin’s Eye Entertainment. По контракту авторам картин полагался процент с продаж билетов за рубежом и минимальная гарантийная сумма.
Тем не менее ArtPictures так и не получила свою долю. Представители компании считают, что ООО «Смешарики» вовремя не поставило Odin’s Eye Entertainment видеоматериалы, что позволило международной компании не выполнять условия соглашения.
В группе компаний «Рики», развивающей бренд «Смешарики», считают обвинения необоснованными. Ответчик уверен, что ArtPictures следует предъявить свои претензии Odin’s Eye Entertainment.
По информации «Ведомостей» оба мультфильма о Смешариках не окупились в прокате. «Смешарики. Начало» собрал 271,4 миллиона рублей, а «Легенда о золотом дарконе» — 245,5 миллиона. 26 апреля в прокат выходит третья полнометражная картина «Смешарики. Дежавю», над которой совместно работали ArtPictures и «Рики».
#деньги #кино
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