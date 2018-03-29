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Art Pictures Бондарчука потребовала 126,7 млн рублей за прокат «Смешариков» за рубежом
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Art Pictures Бондарчука потребовала 126,7 млн рублей за прокат «Смешариков» за рубежом 

ТАСС 1 час назад
Фото: Реальное время
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 марта. /ТАСС/. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 16 апреля рассмотрит иск компании «Арт Пикчерс Студия», основанной продюсерами Федором Бондарчуком и Дмитрием Рудовским, к ООО «Смешарики». Как сообщил ТАСС истец, речь идет о компенсации убытков и упущенной выгоды за международный прокат трех мультфильмов о смешариках.
"Суть претензии к ООО «Смешарики» в международной дистрибуции трёх полнометражных анимационных фильмов ("Смешарики. Начало", «Смешарики. Легенда о золотом драконе», «Смешарики. Дежавю»). Учитывая, что ООО «Арт Пикчерс Студия» является основным инвестором, который привлек более 150 млн рублей заемных средств для производства фильмов (планировалось возместить их в том числе от международной реализации), мы предъявили обоснованные претензии о компенсации наших убытков и упущенной выгоды", — сказали в компании.
Как следует из картотеки арбитражных дел суда, иск на 126,7 млн рублей был подан 6 марта, а принят к производству 12 марта. Первое заседание назначено на 16 апреля.
По словам истца, дистрибуцией мультфильмов занималась Odin’s Eye Entertainment на основании заключенного в 2016 году с ООО «Смешарики» договора. При этом ООО «Смешарики» нарушило свои обязательства перед дистрибутором, в том числе, компания не поставила в срок материалы по мультфильму, в результате чего истец не получил гарантированное вознаграждение как правообладатель.
В группе компаний «Рики», которая занимается продвижением мультфильмов о смешариках, считают иск необоснованным и готовят возражение. «Требования ООО „Арт Пикчерс Студия“ к ООО „Смешарики“ ГК „Рики“ оценивает как необоснованные: ситуация, приведшая к иску, возникла в связи с ненадлежащим выполнением своих обязательств международным агентом, осуществляющим дистрибуцию полнометражной кинофраншизы о смешариках. Требования ООО „Арт Пикчерс Студия“ предъявляются к ООО „Смешарики“ на территории Российской Федерации, тогда как адресованы они должны быть международному агенту, которым допущены нарушения финансовых обязательств», — сообщили ТАСС в пресс— службе.
ТАСС на момент публикации не удалось получить комментарий ООО «Смешарики».
О смешариках
По данным официального сайта ГК Рики, сериал «Смешарики» повествует о жизни круглых персонажей в «Стране Смешариков». При этом у бренда также есть полнометражные мультфильмы «Смешарики. Начало», «Смешарики. Легенда о золотом драконе», «Смешарики. Дежавю». Сериал насчитывает 12 млрд минут просмотров и 600 часов в эфире телеканалов.
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