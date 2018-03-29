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Минфин припугнул Великобританию
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Минфин припугнул Великобританию 

Lenta.ru 43 минуты назад
Фото: Карельские вести
Замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что возможный запрет на продажу российских долговых ценных бумаг в Лондоне грозит негативными последствиями не только российским, но и иностранным инвесторам. Такое заявление замглавы ведомства сделал в кулуарах Всероссийской банковской конференции, сообщает ТАСС.
«Это будет очень плохо не только для нас и для иностранных инвесторов. Не очень понятно, что они с этими ценными бумагами будут делать», — сказал Моисеев. Так он прокомментировал публикацию The Guardian о планах британских властей рассмотреть возможность запрета продажи Россией своих евробондов на фондовом рынке Лондона.
Как утверждает издание, инициатива принадлежит главе комитета Палаты общин по международным делам Тому Тугендхату. Он обратил внимание, что в феврале клиринговые палаты Лондона помогли одному из российских банков, находящемуся под санкциями, организовать выпуск суверенных евробондов на четыре миллиарда долларов.
По его мнению, лазейки в законодательстве Великобритании и Евросоюза позволили попавшим под ограничения российским финансовым институтам выступать главными организаторами нового выпуска евробондов.
Тугендхат предложил лишить ведущие европейские клиринговые компании, такие как Euroclear и Clearstream, права работать с российскими облигациями. По утверждению The Guardian, это стало бы препятствием для реализации российских долговых бумаг на вторичном рынке и отпугнуло бы европейских и американских инвесторов.
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