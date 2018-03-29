Фрадков займет пост главы Промсвязьбанка в апреле

Петр Фрадков может занять пост главы Промсвязьбанка в апреле 2018 года. Об этом сообщил журналистам заместитель министра финансов Алексей Моисеев в кулуарах конференции Ассоциации банков России.
«Сейчас прорабатывается возможность его заступления в должность, пока банк принадлежит АСВ. То есть сейчас мы юридическую возможность придумали, мы нашли способ, чтобы Фрадков стал руководителем банка уже сейчас. При этом очевидно, что президентом он будет избираться после проведения собрания акционеров, и правление будет утверждаться тогда же», — сказал он.
По словам Моисеева, соответствующая юридическая схема уже разработана.
«Я думаю, что апреле. Я думаю, что буквально в течение короткого очень времени Фрадков станет фактическим руководителем, а уже все корпоративные процедуры будут проводиться с руки Росимущества», — сказал он.