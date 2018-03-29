Ещё
Фрадков займет пост главы Промсвязьбанка в апреле
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Минфин: Фрадков может занять пост главы Промсвязьбанка в апреле 

Rambler News Service 42 минуты назад
Фото: ТАСС
Петр Фрадков может занять пост главы Промсвязьбанка в апреле 2018 года. Об этом сообщил журналистам заместитель министра финансов Алексей Моисеев в кулуарах конференции Ассоциации банков России.
«Сейчас прорабатывается возможность его заступления в должность, пока банк принадлежит АСВ. То есть сейчас мы юридическую возможность придумали, мы нашли способ, чтобы Фрадков стал руководителем банка уже сейчас. При этом очевидно, что президентом он будет избираться после проведения собрания акционеров, и правление будет утверждаться тогда же», — сказал он.
По словам Моисеева, соответствующая юридическая схема уже разработана.
«Я думаю, что апреле. Я думаю, что буквально в течение короткого очень времени Фрадков станет фактическим руководителем, а уже все корпоративные процедуры будут проводиться с руки Росимущества», — сказал он.
Rambler News Service: последние новости
«Нафтогаз» отказал «Газпрому» во внесении изменений в контракты между компаниями ЦБ отозвал лицензию у самарского АктивКапитал Банка ЦБ отозвал лицензию у РНКО «Умут»
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«С чего это я должен их жалеть?»216
«Это шок»: Захарова о презентации Британии174
Блогер Варламов задержан в Москве296
Число пострадавших в Кемерово возросло204
Россия приготовила ответ США294
Видео
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
01:37
СМИ: Путин решил судьбу Тулеева
Политика Пожары
01:17
МиГ-31 «предотвратили бомбежку» в Арктике
Армия Оружие
00:58
Трампа подняли на смех за новое прозвище
В мире США
03:44
Группа «ВИА Гра» переживает новую утрату
Шоу-бизнес
00:50
Задержан экс-депутат, избивший DJ Smash
Происшествия Криминал
00:16
В московском метро произошел сбой
Новости Москвы Происшествия
01:00
Бузова исчезла после пожара в «Зимней вишне»
Шоу-бизнес
00:33
«С чего это я должен их жалеть?»
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение