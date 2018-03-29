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Руководители и сотрудники банка «Новый Символ» взяли без ведома клиента кредит на его имя на 126 млн руб.
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Руководители и сотрудники банка «Новый Символ» взяли без ведома клиента кредит на его имя на 126 млн руб. 

Агентство «Москва» 13 минут назад
Работники столичного банка «Новый Символ» незаконно выдали кредит на 126 млн руб., сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах. По версии следствия, в преступлении замешаны руководители кредитной организации.
Как рассказал собеседник агентства, не позднее сентября 2017 г. злоумышленники из числа руководителей и сотрудников «Нового Символа» вступили в сговор и обманули ничего не подозревавших коллег. «Преступники без ведома одного из клиентов банка подписали от его имени договор потребительского кредита на сумму 126 млн руб., после чего получили в кассе организации указанную сумму наличными. Не имея намерений возвращать кредит, сообщники распорядились деньгами по своему усмотрению», — пояснил источник.
В МВД 28 марта возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Ведется следствие.
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