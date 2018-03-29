Руководители и сотрудники банка «Новый Символ» взяли без ведома клиента кредит на его имя на 126 млн руб.

Как рассказал собеседник агентства, не позднее сентября 2017 г. злоумышленники из числа руководителей и сотрудников «Нового Символа» вступили в сговор и обманули ничего не подозревавших коллег. «Преступники без ведома одного из клиентов банка подписали от его имени договор потребительского кредита на сумму 126 млн руб., после чего получили в кассе организации указанную сумму наличными. Не имея намерений возвращать кредит, сообщники распорядились деньгами по своему усмотрению», — пояснил источник.

В МВД 28 марта возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Ведется следствие.