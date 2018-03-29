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Инвесторы играют на стороне доллара, — Виктор Веселов, главный аналитик банка «Глобэкс»
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Инвесторы играют на стороне доллара, — Виктор Веселов, главный аналитик банка «Глобэкс» 

Прайм 42 минуты назад
Фото: Прайм
При этом, несмотря на хороший результат по квартальному ВВП США в 2,9%, как мы прогнозировали, американский фондовый рынок продолжает испытывать слабость из-за высокотехнологического сектора и возможного усиления политики протекционизма США. На этом фоне аукционы векселей, нот и гособлигаций США пользуются спросом, что привело к укреплению доллара против евро на 1,16% до $1,232 в последние 2 дня и снижению дальнего отрезка кривой доходности UST на 3-4 б.п., например, до 2,77% по 10-летним бондам.
Кроме того, учитывая приближение католической пасхи, рынки западного мира будут малоликвидными в четверг и пятницу.
Вместе с тем, сегодня будут опубликованы данные по личным потребительским расходам в США, ожидается увеличение до 1,6%. Рост этого показателя ускорит темпы инфляции и даст сигнал ФРС США на увеличение процентной ставки, что в пользу доллара.
Также на следующей неделе будет опубликован ряд ключевой статистики по рынку труда в США, что снова поддержит доллар. На этом фоне российский рынок также будет малоликвидным.
Кроме того, негатив от высылки российских дипломатов из ряда стран не закончился: дельта движения капитала в фондах с фокусом на Россию показывает существенный отток иностранной ликвидности из российских акций. Иностранные инвесторы готовятся к ответным действиям России, поэтому доллар будет пользоваться спросом относительно рубля.
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