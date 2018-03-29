Розничные продажи в Японии выросли меньше прогноза

Москва , 29 марта — «Вести. Экономика». Розничные продажи в Японии восстановились в феврале после резкого снижения месяцем ранее. Рост был обусловлен главным образом более высокими ценами, особенно на энергоносители и овощи, пишет Bloomberg

Фото: EPA/FRANCK ROBICHON

Розничные продажи в Японии в феврале повысились на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем. Опрошенные Bloomberg аналитики в среднем прогнозировали рост на 0,6%. В январе, согласно пересмотренным данным, продажи упали на 1,6%. В годовом выражении продажи увеличились в феврале на 1,6%. Эксперты прогнозировали рост на 1,7%. Продажи в универмагах и супермаркетах повысились на 0,6% в годовом выражении вместо ожидавшегося роста на 0,9%. Увеличение внутреннего потребления остается ключевым фактором, для того чтобы восстановление экономики Японии стало устойчивым.

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