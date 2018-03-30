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«Газпром» обжаловал решение Арбитражного суда по делу с «Нафтогазом» о транзите газа
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«Газпром» обжаловал решение Арбитражного суда по делу с «Нафтогазом» о транзите газа 

360tv.ru 46 минут назад
Фото: Казанский репортер
Газпром подал в апелляционный суд прошение об оспаривании и частичной отмене окончательного решения по арбитражному разбирательству с «Нафтогазом» Украины по делу о транзите газа.
Причиной апелляции стали нарушений, допущенных арбитрами при вынесении этого решения.
В конце февраля международный суд обязал российский «Газпром» выплатить 2,56 миллиарда долларов в пользу украинского «Нафтогаза». Российская сторона сочла такое решение несправедливым и полностью приостановила все контракты на поставку и транзит голубого топлива с Киевом.
В случае если Газпром все же не выплатит взыскаемые средства, «Нафтогаз» «обяжет» его сделать это с апреля 2018 года. Коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что уже в апреле начнет добиваться ареста активов российской газовой компании.
Российская компания «Газпром» должна Украине 8,5 миллиарда долларов. Такое заявление сделал в эфире радио «Новое время» украинский премьер‐министр Владимир Гройсман. По его словам, «Газпром» не желает выполнять решение арбитража, поэтому министерство юстиции Украины и компания «Нафтогаз» намерены заняться принудительным взысканием средств и рассмотреть вопрос об аресте имущества российского концерна на украинской территории.
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