«Газпром» обжаловал решение Арбитражного суда по делу с «Нафтогазом» о транзите газа

Газпром подал в апелляционный суд прошение об оспаривании и частичной отмене окончательного решения по арбитражному разбирательству с «Нафтогазом» Украины по делу о транзите газа.

Причиной апелляции стали нарушений, допущенных арбитрами при вынесении этого решения.

В конце февраля международный суд обязал российский «Газпром» выплатить 2,56 миллиарда долларов в пользу украинского «Нафтогаза». Российская сторона сочла такое решение несправедливым и полностью приостановила все контракты на поставку и транзит голубого топлива с Киевом.

В случае если Газпром все же не выплатит взыскаемые средства, «Нафтогаз» «обяжет» его сделать это с апреля 2018 года. Коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что уже в апреле начнет добиваться ареста активов российской газовой компании.