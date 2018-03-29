«Ъ»: «Сбербанк» выкупил контроль в мессенджере Dialog и начнет использовать его для корпоративных целей

Финансовые подробности сделки не раскрываются, однако по словам источников, сделка будет закрыта в четверг, 29 марта, в рамкой которой банк получит 60% акций компании-разработчика мессенджера.

Сейчас компания-разработчик «Диалог» на 51% принадлежит бывшему зампреду АФК «Система» Дмитрию Зубову , на 34,35% гендиректору «Диалога» Никите Голдсмиту и на 12,05% компании «УК терминал». После сделки все текущие владельцы сохранятся, однако их доли снизятся.

Представители «Диалога» и «Сбербанка» отказались комментировать информацию о сделке.

Компания разрабатывает свой мессенджер более трех лет. Как говорится на ее сайте, «Диалог» состоит в реестре аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в области IT на территории России , а значит ее продукты могут использоваться в госсекторе.

«Сбербанк» намерен внедрить мессенджер для внутрикорпоративных коммуникаций после закрытия сделки, рассказал один из собеседников издания. Сервис поможет заметить множество различных инструментов, которыми сейчас вынуждены пользоваться сотрудники банка для переписки, проведения аудио— и видеоконференций, обмена файлами, планирования и другого. Dialog позволит оптимизировать эти процессы и усилить информационную безопасность, так как этот продукт можно использовать на собственных серверах.

Впервые об интересе «Сбербанка к „Диалогу“ стало известно в октябре 2017 года. Тогда сообщалось, что банк намерен превратить мессенджер в аналог Telegram, к которому будет добавлен биллинг.