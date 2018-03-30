Сбербанк купил разработчика корпоративного мессенджера Dialog

Сбербанк приобрел мажоритарную долю в ООО «Диалог», которое занимается разработкой корпоративного мессенджера Dialog (dialog enterprise), сообщается в пресс-релизе банка.

«В рамках построения цифровой экосистемы Сбербанк приобрел мажоритарную долю в компании «Диалог» — разработчике корпоративного мессенджера dialog enterprise», — говорится в сообщении.

Отмечается, что инвестиции Сбербанка будут направлены на дальнейшее развитие технологического решения и усиление защиты от киберугроз.

«Мы стремимся расширять продуктовую линейку для экосистемы Сбербанка. Прежде всего мы собираемся уже в этом году начать использовать dialog enterprise для наших внутрибанковских коммуникаций, но одновременно надеемся, что интерес к данному продукту проявят наши партнеры и клиенты», — приводятся слова зампреда правления банка Льва Хасиса

О переговорах между Сбербанком и «Диалогом» RNS [писало] (https://rns.online/finance/Sberbank-vedet-peregovori-o-pokupke-rossiiskogo-messendzhera-Dialog—2017-10-11/) в октябре 2017 года. «Покупка для внутрикорпоративной переписки — это первый шаг. После этого мессенджер станет приложением, наподобие Telegram, к которому прикрутят биллинг, чтобы сделать его аналогом китайского WeChat. Чтобы люди могли делать покупки через этот мессенджер, проводить платежи, оплачивать ЖКХ и все остальное. Идея в том, чтобы через этот мессенджер можно было делать то же самое, что и через „Сбербанк Онлайн“», — рассказывал источник в банке.