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Рынок акций РФ в начале торгов растет
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Рынок акций РФ в начале торгов растет 

Прайм 1 час назад
Индекс Мосбиржи к 10.02 мск пятницы рос на 0,2% — до 2279 пунктов, индекс РТС — на 0,7% — до 1255 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.
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