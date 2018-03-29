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У водки в России сменился лидер
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У водки в России сменился лидер 

Sostav.ru 1 час назад
Фото: Sostav.ru
depositphotos
Водка «Добрый медведь», вышедшая прошлым летом на первое место по продажам в России, в начале этого года сдала позиции: она опустилась на третью строчку, пропустив вперед марки «Пять озер» и «Беленькая», сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование Nielsen.
Производимая Алкогольной сибирской группой (АСГ) марка «Пять озер» в январе вышла на первое место по продажам водки в России. Ее доля в натуральном выражении составила 4,2%, в денежном — 4,4%. Второе место — у водки «Беленькая» (ею владеет Beluga Group) — 4% и 4,3% соответственно. В АСГ подтвердили, что водка «Пять озер» вновь стала самой продаваемой в России (бренд уже занимал первое место в 2013 году).
Еще летом и осенью 2017 года первое место по продажам водки в России занимала марка «Добрый медведь»: так, например, в июне-июле ее доля рынка была 4,9% в натуральном выражении. В январе 2018 года «Добрый медведь» оказался на третьем месте с долей 3,9% в натуральном выражении.
В 2016 году спад продаж «Доброго медведя» был вызван проблемами, связанными с тем, что дистрибутор водки «Статус-групп» лишился возможности получать продукцию нескольких кабардинских заводов, которых лишили лицензии. Восстановить продажи «Доброго медведя» «Статусу» удалось, когда компания договорилась о его производстве с четырьмя заводами в Северной Осетии и с предприятиями ГК «Кристалл-Лефортово», крупного дистрибутора алкоголя, который в первом квартале 2017 года объединил продажи со «Статус-групп».
Однако группа компаний «Кристалл-Лефортово» прекращает выпуск алкоголя. Один из заводов компании уже закрыт, два других остановятся в ближайшее время. Это связано с тем, что её партнер по дистрибуции «Статус-групп» подал заявление о собственном банкротстве.
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