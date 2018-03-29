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13 управляющих компаний лишены лицензии из-за долгов
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13 управляющих компаний лишены лицензии из-за долгов 

Ростовские Вести 1 час назад
28 марта 2018, г. Ростов-на-Дону. ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» направило в Государственную жилищную инспекцию по Ростовской области письмо с предложением лишить лицензий 25 управляющих компаний, находящихся на различных стадиях банкротства. Рассмотрев данные материалы, Государственная жилищная инспекция по Ростовской области приняла решение обратиться в суд с заявлением об аннулировании лицензий 13 управляющих компаний, еще 3 организации из поданного списка в данный момент не имеют домов в управлении. Также сотрудники гарантирующего поставщика электроэнергии на территории региона выявили 25 управляющих компаний со схожими фирменными названиями, что запрещено Федеральным законом от 31.12.2017 года № 485-ФЗ с 11 января 2018 года. Как правило управляющие организации создают дублирующие юридические лица с целью перевода в них домов после образования задолженности за потребленную электроэнергию, при этом руководство компанией осуществляет один и тот же человек. Данные сведения направлены в Государственную жилищную инспекцию по Ростовской области с предложением проверить перечисленные управляющие компании на предмет соответствиям лицензионным требованиям. Основная причина банкротства управляющих компаний — огромные долги перед ресурсоснабжающими организациями. Общая сумма задолженности УК за электроэнергию, в отношении которых инициирована процедура банкротства, составляет 101 млн рублей. Управляющие компании, лишенные лицензий: г. Ростов-на-Дону: ООО «УК „Перспектива“, ООО „Оптиум“, ООО „Гармония“, ООО „УК ЖКХ Филипп Первомайского района“, ООО „Престиж-Сервис“, ООО „УО ЖКХ-17. г. Азов: ООО „УО ЖКХ-Дом 5“, ООО „УО ЖКХ Дом-1“, ООО „УО ЖКХ А“, ООО „Домоуправление № 8“. г. Волгодонск: ООО „Первая оконная ЖЭК“. г. Таганрог: ООО УК „Мой Дом“. Управляющие компании со схожими фирменными названиями: № п/пНаименование УКДата получения лицензииРуководитель
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