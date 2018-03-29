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«Аэроэкспресс» планирует перевезти около 1,2 млн пассажиров во время ЧМ-2018
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«Аэроэкспресс» планирует перевезти около 1,2 млн пассажиров во время ЧМ-2018 

Агентство «Москва» 1 час назад
Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе компании со ссылкой на исполнительного директора Валерия Федорова.
«Этим летом в России пройдет чемпионат мира по футболу. За время футбольного турнира компании «Аэроэкспресс», по предварительной оценке, предстоит перевезти около 1,2 млн человек. Мы рассчитываем, что благодаря использованию двухэтажных поездов, нам удастся обеспечить удобство и комфорт каждой поездки даже в условиях значительного роста пассажиропотока», — приводятся в сообщении слова В. Федорова.
В компании отметили, что двухэтажные поезда изготовлены специально для «Аэроэкспресс» швейцарской компанией Stadler. В них созданы все условия для комфортной поездки: увеличено свободное пространство в салоне, добавлены места для размещения большого количества багажа, все кресла легко трансформируются в удобное положение. Каждый вагон оборудован видеосистемой, климат-контролем, розетками и оснащен бесплатной Wi-Fi сетью, а для маломобильных пассажиров предусмотрен специальный лифт для перемещения между этажами.
Ранее в компании отметили, что с момента запуска двухэтажных аэроэкспрессов 27 октября 2017 г. ими перевезено почти 1,7 млн пассажиров.
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