Санаторно-курортный комплекс ценой более 1 млрд руб построят в Ингушетии

"Мы направили свои предложения по включению проекта санаторно-курортного комплекса в Малгобекском районе в новую ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ (2019-2025 годы)», которую разрабатывает Ростуризм, и он был отобран. Сегодня руководитель ведомства Олег Сафонов подтвердил, что проект одобрен", — приводит пресс-служба слова главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова

Он также отметил, что сейчас проект, стоимость которого составляет более одного миллиарда рублей, проходит проверку в Минэкономразвития РФ , а затем будет направлен на утверждение в правительство России

"Проект предполагается реализовать до конца 2020 года на территории Малгобекского района, где расположены источники лечебных и термальных вод. В новом комплексе можно будет пройти полный курс различных лечебных процедур, а также получить профилактические процедуры", — добавил глава региона.